شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعان كالتالي:





طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).





الوصف الفني لخرائط الطقس: