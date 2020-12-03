شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعان كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد. 

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد
شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

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