انطلاق حظر الدعاية.. كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

بالتزامن مع انطلاق مرحلة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تكثف الهيئة الوطنية استعداداتها لاستقبال الناخبين.





وترصد " الفجر "، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.





١. انطلقت مرحلة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للمرحلة الثانية.





٢. وتجرى الانتخابات في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت فيها لـ31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا.





٣. يبدأ المصريون في الخارج طباعة بطاقات الاقتراع للتصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعدًا.





٤. تتلقى البعثات الدبلوماسية المصرية أصوات المصريين في أيام 5 و6 و7 ديسمبر.





٥. من المقرر أن يكون تصويت المصريين بالداخل يومي 7، و8 ديسمبر.





٦. وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز في إعادة المرحلة الثانية أيام 11 و12 ديسمبر.





٧. وتعلن النتيجة رسميًا في 14 ديسمبر ليكتمل نصاب البرلمان.





وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.





يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.





يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.





وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.





ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



