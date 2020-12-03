لاتسيو يفرض التعادل على بروسيا دورتموند

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
فرض التعادل الإيجابي 1-1 كلمته على موقعة بوروسيا دورتموند ضد لاتسيو والتي جمعت الفريقان اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك.


تقدم الفريق الألماني أولاً في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق رافائيل جيريرو قبل أن يدرك العملاق الإيطالي التعادل من ركلة جزاء نفذها شيرو إيموبيلي في الدقيقة السابعة والستين.


ليرفع دورتموند رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة فيما وصل رصيد فريق نادي لاتسيو للنقطة التاسعة في وصافة المجموعة التي يتأجل فيها الحسم إلى الجولة الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاتسيو دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند

أخبار تهمك

مستقبل زيدان مع ريال مدريد على وشك الإنهيار

منذ 36 دقيقة

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ 37 دقيقة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ نصف ساعة

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

أسوان يضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يتحرك لمنع «القاطرة الإفريقية» من الرحيل

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

لاتسيو يواصل التعثر في الدوري الإيطالي

بروسيا دورتموند ضد كولن في الدوري الألماني.. تفاصيل وملخص المباراة

روديجر ينقذ تشيلسي من فخ ليستر سيتي بالبريميرليج

ثنائية هالاند تقود دورتموند لحسم موقعة الذهاب ضد باريس سان جيرمان

بقيادة إيموبيلي.. لاتسيو يهزم دورتموند بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

بقيادة هالاند.. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على حساب زينيت الروسي بدوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

12:00 ص

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

11:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم