خاص.. نجل شقيق عبدالحليم يرد على محمد حفظي بعد تشبيه تامر حسني بالعندليب: "الفرق بين السماء والأرض"

Advertisements



بعد تعليق محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، على تشبيه مسيرة النجم تامر حسني، بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



تواصل "الفجر الفني" مع محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر للرد على تعليق محمد حفظي.



وقال "شبانة": "هو حر في رأيه ولكن اذا قام باستفتاء سيرى أن هو الوحيد في العالم الذي يرى مسيرة تامر مثل عبد الحليم، شتان بين الإثنين يوجد فرق بينهما مثل السماء والأرض، ومن الممكن أن يقصد عبد الحليم آخر".



وتابع: " لم أسمع تعليقه، واذا قال ذلك فهو يفكر نفسه فقط، ومن الممكن أن يبتعد عن رأيي ويعمل إستفتاء سيعلم بأنه الوحيد في العالم الذي يرى ذلك".



وأضاف: "عبد الحليم قام بالتبرع لقيام المهرجان، ويجب تكريمه على عدد أعوام مهرجان القاهرة، وأيضًا وردة، ونادية لطفي، هم من قاموا بالنواه الأولى مع سمير صبري، وهو الأجدر بالحديث عن ذلك".