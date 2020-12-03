برشلونة يعبر عقبة فرنسفاروش بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فاز برشلونة بسهولة 3-صفر على مضيفه فرنسفاروش يوم الأربعاء ليحافظ على بدايته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم ويقترب من ضمان صدارة المجموعة.

وحصل ليونيل ميسي على راحة وغاب عن المباراة الثانية على التوالي لبرشلونة خارج ملعبه لكن الفريق لم يتأثر بعدم وجود قائده وأحرز أنطوان غريزمان ومارتن برايثويت وعثمان ديمبلي من ركلة جزاء الثلاثية في الشوط الأول.

وواصل فريق المدرب رونالد كومان هيمنته بعد الاستراحة وأهدر ديمبلي ثلاث فرص لزيادة الفارق كما كان ميراليم بيانتش قريبا من هز الشباك.

ويتصدر برشلونة، الذي كان ضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب، المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات.

ويستضيف الفريق القطالوني منافسه يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل وسيضمن التأهل في الصدارة لو تفادى الهزيمة.

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