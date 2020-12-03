برشلونة يدهس فرينكفاروزي بثلاثية في غياب ميسي
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
محمد أيمن
Advertisements
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من تحقيق فوز كبير على فريق فرينكفاروزي المجري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
سجل أهداف برشلونة، جريزمان في الدقيقة 14، وبرايثوايت في الدقيقة 20، وديمبلي في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني عكف كومان على تجربة عدد من العناصر الشابة بعد ضمان النتيجة.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا