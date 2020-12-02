أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:58 م
علي نبوي
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علق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق على رحيله عن النادي الأحمر بعد فسخ تعاقده مع النادي اليوم بشكل رسمي.
وكتب الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"بشكر النادى الأهلى وجمهوره على الفتره اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق".
وأضاف :"أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصوده او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شىء".
وتابع :"لحد الأن لم أمضى فى أى نادى وان شاء الله ألحق قبل غلق القيد، أتمنى من ربنا التوفيق،دعواتكم".