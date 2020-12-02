أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

علق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق على رحيله عن النادي الأحمر بعد فسخ تعاقده مع النادي اليوم بشكل رسمي.





وكتب الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"بشكر النادى الأهلى وجمهوره على الفتره اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق".





وأضاف :"أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصوده او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شىء".



