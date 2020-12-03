شاهد.. تأثر وبكاء الفنانين أثناء تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:29 ص
جانب من الحفل
جانب من الحفل
شيماء حسن
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تأثر عدد كبير من نجوم الفن أثناء دخول الكاتب الكبير وحيد حامد لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقدم المخرج الكبير شريف عرفة جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر للكاتب الكبير وحيد حامد الذي ظهرت عليه ملامح التقدم في العمر بصورة كبيرة وسط تصفيق وتأثر كبير من جميع الفنانين وبكاء بعضهم على رأسهم كل من يسرا ولبلبة ونيللي كريم وعلا رشدي وأمينة خليل وساندرا نشأت وغيرهم.

وكانت انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن المقرر أن يقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الفنان أشرف عبد الباقي، إذ يقوم بتقديم محاكاة لواقع كورونا وما فرضه على العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسري نصر الله «مئوية فيلليني»، وتشارك المذيعة مها الصغير في تقديم فقرات الحفل.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهى: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.

واختار المهرجان، الفيلم البريطاني الفرنسي «The Father» للمخرج فلوريان زيلر، لافتتاح الدورة 42، فى عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، والذي يشارك في بطولته آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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