السيطرة على حريق في عقار مكون من 4 طوابق بشبرا الخيمة
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفر الحريق عن إصابة مالكه بأصابات بالغة، وجرى نقله على إثرها لمستشفى ناصر العام.
كما أتي الحريق علي كل محتويات مخزن للشمع بالدور الأرضي، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بعقار مكون من 4 طوابق بمدينة شبرا الخيمة، ونشب عن الحريق إصابة "سامح راوي"، صاحب المخزن والعقار بإصابات بالغة، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام، كما أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات مخزن للشمع بالطابق الأرضي، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
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