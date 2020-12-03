السيطرة على حريق في عقار مكون من 4 طوابق بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفر الحريق عن إصابة مالكه بأصابات بالغة، وجرى نقله على إثرها لمستشفى ناصر العام.





كما أتي الحريق علي كل محتويات مخزن للشمع بالدور الأرضي، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



