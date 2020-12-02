مستقبل زيدان مع ريال مدريد على وشك الإنهيار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الذي قد تتم إقالته من تدريب الملكي عقب الخسارة على يد شاختار دونستك.

وأشارت صحيفة ال موندو  الإسبانية إلى أن ريال مدريد خسر بهدفين نظيفين من نظيره شاختار في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا وبات يحتاج للفوز على مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن نهائي من البطولة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يدرسون مستقبل زين الدين زيدان الذي قد تتم إقالته من منصبه في الساعات القليلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز ومسئولي الملكي بدأو بالفعل بتحليل وضع الفريق كما أن هناك مطالبات داخل النادي بضرورة تغيير زين الدين زيدان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد وغرفة خلع الملابس لديها شكوك حول زيدان بسبب قرارته الغريبة وإصراره على التناوب والتي كان آخرها عدم مشاركة كاسيميرو ضد شاختار .

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي هو المرشح الأول لخلافة زيدان علماً أن المدير الفني الفرنسي أكد بأنه لن يستقيل من تدريب الفريق.

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