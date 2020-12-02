نجمي تشيلسي مرشحان للعب في الدوري الإيطالي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع ثنائي تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات المقبلة في يناير المقبل.

وأفادت الشبكة Il Bianco Nero الإيطالية بأن يوفنتوس يستعد لتقديم عرضين للتعاقد مع المهاجم أوليفيه جيرو والظهير إيمرسون بالميري نجمي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس قد يتحرك للتعاقد مع الثنائي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل لأن الثنائي لا يحظيان بالمشاركة كثيراً مع الزرق.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن جيرو يفكر في الرحيل عن تشيلسي في يناير المقبل من أجل المشاركة أكثر حتى يضمن تواجده في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة اليورو في الصيف المقبل.

  

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