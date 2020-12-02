أسوان يضم نجم الزمالك السابق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توقيع نجم الزمالك السابق وذلك في صفقة إنتقال حر من أجل تدعيم صفوف زهرة الجنوب للموسم الجديد.


ونجح أسوان في الحصول على توقيع المدافع صلاح سليمان وذلك لمدة موسمين بعد مفاوضات قادها مسؤولو النادي بعد ترشيحات من سامي الشيشيني المدير الفني للفريق والذي أكد على ضرورة تواجد اللاعب في صفوف الفريق.


وكان إنبي إستغنى عن صلاح سليمان بعد تراجع مستواه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد مسيرة إرتدى خلالها قميص الزمالك وغزل المحلة.


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