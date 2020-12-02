الأهلي يتحرك لمنع «القاطرة الإفريقية» من الرحيل









رفضت إدارة النادي الأهلي رحيل النجم المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد العرض الذى تلقاه من الدوري الأوكراني بقيمة 4 ملايين دولار.





ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل ديانج خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لجهود اللاعب.





ويعد أليو ديانج أحد الركائز الأساسية في تشكيل المارد الأحمر، والذي ساهم في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.





وتبحث لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، ترضية ديانج ماديًا بعد رفض العروض التى حصل عليها لتجنب الصدام معه، وسيتم ذلك في جلسة خاصة مع اللاعب.







