الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أخر التطورات في تفاوض النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي للتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو.





وقال شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم سبورت :"ليس سرًا أن الأهلي يرغب في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي وهناك مفاوضات لحسم الصفقة".





وتابع :"لاعب مميز وموسيماني متمسك بالتعاقد معه، واللاعب يرغب في الانتقال إلى الأهلي".





وأضاف :"صن داونز طلب دفع ٥ مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب إلى الأهلي، والأهلي يرى بأن المبلغ كبير جدًا".





وأوضح :"أخر تفاوض بين الأهلي وصن داونز منذ ٥ أيام والأمر لا يزال متوقف، والمشكلة هي أن رئيس النادي الجنوب إفريقي ملياردير ولا يفرق معه سعر اللاعب".





وأردف :"أخر فرصة للأهلي لضم اللاعب ستكون قبل ٦ ديسمبر، وأعتقد بأنه سيكون صعب جدًا".





وأشار :"حال عدم نجاح الأهلي في إتمام الصفقة حاليًا سيتم التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية".





واختتم حديثه :"سيرينو ليس قريبًا من الأهلي حتى هذه اللحطة ولكن لم يصل النادي لاتفاق مع صن داونز الجنوب إفريقي وهناك رغبة كبيرة في ضمه".



