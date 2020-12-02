الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:29 م
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أخر التطورات في تفاوض النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي للتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو.
وقال شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم سبورت :"ليس سرًا أن الأهلي يرغب في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي وهناك مفاوضات لحسم الصفقة".
وتابع :"لاعب مميز وموسيماني متمسك بالتعاقد معه، واللاعب يرغب في الانتقال إلى الأهلي".
وأضاف :"صن داونز طلب دفع ٥ مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب إلى الأهلي، والأهلي يرى بأن المبلغ كبير جدًا".
وأوضح :"أخر تفاوض بين الأهلي وصن داونز منذ ٥ أيام والأمر لا يزال متوقف، والمشكلة هي أن رئيس النادي الجنوب إفريقي ملياردير ولا يفرق معه سعر اللاعب".
وأردف :"أخر فرصة للأهلي لضم اللاعب ستكون قبل ٦ ديسمبر، وأعتقد بأنه سيكون صعب جدًا".
وأشار :"حال عدم نجاح الأهلي في إتمام الصفقة حاليًا سيتم التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية".
واختتم حديثه :"سيرينو ليس قريبًا من الأهلي حتى هذه اللحطة ولكن لم يصل النادي لاتفاق مع صن داونز الجنوب إفريقي وهناك رغبة كبيرة في ضمه".
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