"التجارة" تُشهِّر بمنشأة باعت أثاثاً منزلياً مغشوشاً على أنه جديد

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي بمحافظة الدوادمي بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت غش وتضليل مستهلك ببيعه أثاث منزلي مستعمل (طاولة طعام وكراسي) وإدعاء كونها جديدة الصنع.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإلزام المنشأة باسترجاع البضاعة المغشوشة وإعادة كامل قيمتها للمستهلك، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمرتكبي أعمال الغش، والتقليد وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".