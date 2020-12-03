محال الهرم وفيصل تلتزم بالإغلاق في العاشرة مساء (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:43 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال أيمن دياب، مراسل صدى البلد، إن بعض المحال التزمت بالقرار الحكومي بالإغلاق بمنطقة فيصل مع دقات الساعة العاشرة مساء.

وأضاف دياب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن محال الملابس وإكسسوارت المحمول لم تلتزم بقرار الحكومة حتى اللحظة في شارع فيصل.

وأشار إلى أنه شاهد التزاما كبيرا في شارع الهرم بالقرار الحكومي أكثر من شارع فيصل.

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