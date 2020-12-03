متحدث الوزراء: توزيع 20 مليون جرعة من لقاح كورونا مجانًا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عدد إصابات فيروس كورونا اليوم سيتجاوز الـ400 إصابة اليوم لأول مرة منذ عدة أشهر، مؤكدًا أنه مؤشر سلبي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بيسي مصر"، أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة وصل لـ52%، ونسبة استخدام أجهزة التنفس الصناعي وصل لـ31%.

وأكد أن الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية هما أهم شيء حاليًا، وأن وعي المواطن هو أفضل لقاح لمواجهة فيروس كورونا، معلقًا: "لا نعلم مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا المطروحة حتى الآن".

وتابع: "بدأنا اتخاذ الخطوات الفعلية للتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بأسعار مناسبة، ونأمل أن نحصل على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا في النصف الأول من عام 2021".

وأشار إلى أن سيكون هناك أولوية لفئتين أولى باللقاح هي؛ كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن المواطن يحصل على جرعتين؛ أي أن الجرعة ستكفي 10 مليون مواطن، وأنه سيتم توزيع الـ20 مليون جرعة مجانًا.

وعن التصالح في مخالفات البناء، أوضح أن المد الحالي هو المد الثالث والأخير، ولن يكون هناك مد آخر بعد الحالي، وأن فترة التصالح مع مخالفات البناء ستنتهي في 31 ديسمبر 2020.

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