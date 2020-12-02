محافظ بني سويف يوجه بحصر الأراضي "غير المستغلة" بالمناطق الصناعية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي،المهندس عادل المليجي، الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، ومن شركة مساهمة البحيرة: المهندس أحمد الجندي، ومحمد مرعي، وأحمد ساري، وممثل هيئة الاستثمار الدكتور تامر مبروك ممثل هيئة،وممثل هيئة التنمية الصناعية.

كما حضر الاجتماع: لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وسلمي فتحي مسؤولة منطقة الصناعات الثقيلة،والأستاذة دعاء هلال مديري منطقة كوم أبوراضي، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد تمام شركة الاتصالات ببني سويف، والمهندسة هالة سيد والمهندس بهاء محروس شركة الكهرباء، والدكتور إبراهيم غالي رئيس جمعية مستثمري الصناعات الثقيلة، والمهندس عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري بياض العرب وبعض المستثمرين ورجال الأعمال ببني سويف.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ، إلى أن ملف الإستثمار يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية، ومشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار والهيئات والجهات المعنية بالقطاع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والمرافق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، حيث استعرض مدير المنطقة "رجب يونس" الموقف والنسب التنفيذية لأعمال الترفيق، والتي طالب المحافظ حيالها بأهمية الإسراع بالانتهاء من أعمال تسليم المرافق"كهرباء،مياه، طرق".

ووجه المحافظ، بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمناطق الصناعية ومكتب الاستثمار بالمحافظة ومسؤولى شركات المرافق للتنسيق والاتفاق على تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لسرعة أعمال نهو وتسليم المرافق بالمناطق الصناعية.

وكّلف المحافظ مديري المناطق الصناعية بإعداد بيان شامل متضمنا الموقف الحالي للوضع بالمناطق الصناعية واحتياجاتها، مع إعداد حصر بقطع الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل، لإستعراضها خلال الاجتماع القادم ودراسة أسباب عدم إستغلالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من هيئة التنمية الصناعية والاستثمار حيال موقف كل قطعة، بالإضافة إلى توجيهات المحافظ لمسؤولى الاستثمار للتنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة بالمبنى الإداري بمنطقة بياض العرب الصناعية لتقديم الخدمات الأمنية بالمنطقة.

ووجه المحافظ مسؤولى الإستثمار بالتنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة بعض المطالب التي تقدمت بها المحافظة للهيئة ومنها دراسة المطلب الخاص بتفويض المحافظة في بعض إختصاصات الهيئة للتسهيل على المستثمرين والدفع بالاستثمار وفق رؤية مشتركة في إطار توجيهات الدولة،فضلا عن دراسة مطلب المحافظة المتعلق بمدى إمكانية تفويضها "المحافظة" في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصانع والمنشآت الصناعية التي يثبت مخالفتها وتسببها في حدوث أضرار بالبيئة.

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