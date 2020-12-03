تفاصيل مشاجرة بين طالبتين في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
الدكتور جمال عيسى
الدكتور جمال عيسى
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور جمال عيسى، عميد كلية حقوق الزقازيق، تعليقا على مشاجرة بين طالبتين داخل قاعة بالكلية: "دول طالبات لسه في سنة أولى انتساب، ولا يعرفون أن نظام الدراسة داخل الجامعة، يختلف عن الدراسة قبل الجامعة". 

وتابع "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الكلية عقدت خلال الفترة السابقة عدة ندوات عن نبذ العنف، ولكن للأسف الطالبات لم تأخذ على القيم الجامعة، مشيرًا إلى أن أحد استاذة الجامعة عندما وجد حالة شجار بين طالبتين، استدعى الأمن، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها على الفور إلى الشؤون القانون، خاصة أن الجزاء لا يمكن توقيعه، إلا بعد التحقيق.

ولفت إلى أن والدة إحدى الطالبات جاءت مع الطالبة الأخرى وتصالحت الطالبتان، وتم إرفاق التصالح مع مذكرة التحقيق، وهذا التصالح لا يعني التنازل عن حق الجامعة في التأديب، مشيرًا إلى أن هذه المشاجرة حدثت بعد 10أيام من ندوة عن مواجهة العنف. 

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