تفاصيل مشاجرة بين طالبتين في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق

قال الدكتور جمال عيسى، عميد كلية حقوق الزقازيق، تعليقا على مشاجرة بين طالبتين داخل قاعة بالكلية: "دول طالبات لسه في سنة أولى انتساب، ولا يعرفون أن نظام الدراسة داخل الجامعة، يختلف عن الدراسة قبل الجامعة".





وتابع "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الكلية عقدت خلال الفترة السابقة عدة ندوات عن نبذ العنف، ولكن للأسف الطالبات لم تأخذ على القيم الجامعة، مشيرًا إلى أن أحد استاذة الجامعة عندما وجد حالة شجار بين طالبتين، استدعى الأمن، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها على الفور إلى الشؤون القانون، خاصة أن الجزاء لا يمكن توقيعه، إلا بعد التحقيق.



