أتلتيكو مدريد يفقد نجمه أمام بلد الوليد بسبب الإصابة

مدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمنيز، عن مواجهة بلد الوليد القادمة في الدوري الإسباني السبت بعد اضطراره للخروج في المباراة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال 1-1، بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى.

وتم استبدال خيمنيز في الدقيقة 67 من المباراة الأوروبية الثلاثاء بعد إصابته في الساق اليسرى بعد تشتيت كرة كانت ستمثل هجمة مرتدة للفريق الألماني، وطالب بعدها بالتغيير فوراً وتم استبداله بفليبي مونتيرو.

وبعد الخضوع اليوم الأربعاء لرنين مغناطيسي، نشر أتليتكو على موقعه الإلكتروني ما يفيد أنه يعاني من إصابة عضلية، وأنه في انتظار المزيد من التقييم ومعرفة درجة الإصابة.

وعادة ما تحتاج مثل هذه الإصابات لفترة تعافي من ثلاثة أيام إلى أسبوعين، وبالتالي لن يستطيع المدافع اللعب أمام بلد الوليد وسيكون من الصعب اللحاق بالمباراة الأخيرة في دوري الأبطال الأربعاء أمام سالزبورغ النمساوي الأسبوع المقبل، والتي يحتاج فيها أتلتيكو للفوز أو التعادل للعبور إلى دور الستة عشر.