نجمات رفعن شعار "شيك أوي" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال42 وسط حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وتتنافس النجمات كل عام، على خطف الأنظار وحصد لقب الأفضل والأكثر أناقة، من خلال إطلالاتهن على الريد كاربت.

وكعادة رواد التواصل الاجتماعي، بدأوا في تحليل الإطلالات الخاصة بالنجمات في افتتاح القاهرة السينمائي، وقاموا باعطاء هذه النجمات لقب الأكثر أناقة.


نيللي كريم

وحرصت الفنانة نيللي كريم على الحضور وتألقت على السجادة الحمراء، بإطلالة أنيقة وارتدت فستان أسود اللون، قصير كشف عن جمالها وخطفت الأنظار.


ليلى علوي

كما تألقت أيضًا الفنانة ليلى علوي بفستان أسود نال إعجاب رواد التواصل الاجتماعي واصفين إياها بجملة "كل ما تكبر تحلى".

منى زكي

وخطفت النجمة منى زكي الأنظار بفستان أنيق باللون الأحمر ونسقت معه تسريحة شعر ومكياج تلائما مع بساطة وجمال إطلالتها.


ياسمين صبري

وتداول رواد التواصل صور للفنانة ياسمين صبري والتي تألقت بفستان أسود اللون منفوش وطويل خطفت به الأنظار.

كما تألقت نجمات أخريات على الريد كاربت وأبرزهن "درة، مي سليم، رانيا منصور، غنوة محمود، أمينة خليل ومنة شلبي، بشرى، لبلبة، جومانا مراد وهنا الزاهد وغيرهن.


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