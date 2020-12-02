مطار الملك عبد العزيز بجدة يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:00 م
مطار الملك عبد العزيز الدولي
مطار الملك عبد العزيز الدولي
الفجر السعودي
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احتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.


واشتمل برنامج الحفل - الذي حضره المدير العام للمطار عصام بن فؤاد نور - على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تقديم "أوبريت" وطني وبعض الهدايا والورود للمسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصالة (1) بمطار الملك عبد العزيز الجديد.


وأوضح المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي أن هذه المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني للشعب الإماراتي بفرحتهم باليوم الوطني لبلادهم.

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