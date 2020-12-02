غياب حلا شيحة ومعز مسعود عن حفل مهرجان القاهرة السينمائي

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غابت الفنانة حلا شيحه، والداعية معز مسعود، عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 على الذي يقام بدار الأوبرا المصرية الأن.



و تفاجأ الجمهور للأول مرة بحضور بسنت نور الدين، طليقة الداعية معز مسعود حفل مهرجان القاهرة السينمائي، ولاقت انتباه غياب الثنائي حلا شيحه ومعز مسعود، الحضور.







اعترفت الفنانة حلا شيحة بحبها للداعية الإسلامى معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت حلا شيحة مقطع من أغنية "المقاتل"، التي كان قد أهداها لها معز مسعود مؤخرًا، وعلقت عليها قائلة :"أشعر بكل كلمة فى أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء