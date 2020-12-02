أرامكو تعلن حدوث عطل في إحدى المضخات في منطقة جازان

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:43 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت أرامكو السعودية، أنه نظرًا لحدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.


وبناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.


وأكّدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع, حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.

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