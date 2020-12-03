أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 3-12-2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  استقرار، اليوم الخميس 3-12-2020، ليسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند  15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار ثباتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر  عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باتشيكو»

منذ ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ ساعة

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مانشستر سيتي يرد بقوة على تصريحات بورتو البرتغالي

منذ نصف ساعة

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

10:06 م

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

10:30 م

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم