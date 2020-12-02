خبير: الإخوان مشروع غير أخلاقي قائم على الانتهازية والاستحلال (فيديو)

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علق إبراهيم ربيع، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، على مقطع الفيديو الذي انتشر لزوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي وهي تفضحه بعلاقات النسائية المحرمة وتهديده لها ورفضه رجوعها من تركيا إلى قطر.



وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء: "مشكلتنا أننا عرفنا تنظيم الإخوان على أنها جماعة دينية وتنظيم سياسي، والحقيقة أن هذا التنظيم جاء بمشروع يقوم بالوكالة عن أجهزة مخابرات الشر والاستعمار لتهيئة المنطقة لإعادة رسم خريطة سياسية جديدة".



وأضاف "هذا التنظيم يحتوي على الشواذ والفاسدين أخلاقيا سواء لهم علاقات نسائية مشبوهة أو غسيل أموال، فهو تنظيم تنظيم مظلي وفيه كل التناقضات وجاء مشروع غير أخلاقي، ولذلك فالزواية التي نظرنا من خلالها إلى هذا التنظيم كانت خاطئة والصحيح أنهم عملوا دين موازي لهم قائم على الانتهازية والاستغلال والكذب وترويج الشائعات والاستحلال".



وكانت ظهرت زوجة عبد الرحمن القرضاوي خلال مقطع فيديو فضحت فيه زوجها بعد زواج دام لمدة 12 عامًا، واتهمته بتعدد علاقاته الجنسية المحرمة وأنه يقوم بالضغط عليها ويمنع رجوعها إلى مصر.



وقالت "مروة" زوجة ابن القرضاوي في مقطع الفيديو: "بتعرض لتهديدات من كل الأنواع، وعلاقتي الزوجية مش طبيعية من أول زواجي، وحاولت أطلق كتير ومعرفتش".



وأضافت "كذب ومؤامرات كثيرة منه، علاقات محرمة بشكل غير طبيعي وإدمان وتهديدات مستمرة وأخرها أنه رفض طلاق والرجوع لمصر إلا بعد دفع 10 مليون دولار، أنا أهلي متوفين ومليس أي حد يقفله، وبستغيث لأني عايزة ارجع مصر مرة تانية أنا وبناتي".