مصرع طالب دهسًا بالقطار في المنيا



وتلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من مستشفى المنيا العام بوصول احمد محمد الغزالى 17 سنه طالب بالمرحلة الثانوية جثة هامدة ووبه اصابت متفرقه في الجسم اثر تخطيه قضبان السكه الحديد بين قريتى زهرة والبرجاية بمركز المنيا حال خروجه من ترعة الابراهيمية اثناء قيامه بصيد الاسماك وحال عبوره السكة الحديد اصطدم به قطار قادم من الوجه البحرى فلقى مصرعه على الفور وتم نقله الى مستشفى المنيا العام وتم ندب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة واخطرت النيابة للتحقيق.

لقى طالب مساء اليوم الاربعاء مصرعه دهسه قطار بين قريتى البرجاية وزهرة التابعتين لمركز المنيا وتم نقل الجثى لمشرحة مستشفى المنيا العام.