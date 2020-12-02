تعرف على تفاصيل زيارة وزير الري في الدقهلية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلنت محافظة الدقهلية أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري سيشهد غدًا إفتتاح المراسي ويتفد بعض مشروعات الرى فى اجا والسنبلاوين. 

ومن المقرر أن يكون في استقبال وزير الري الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وعبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري، والمهندس الشربيني ابراهيم الدسوقي مدير عام حماية النيل بالمنصورة. 


يشار أن الدقهلية شهدت إنشاء 2 مرسى جديد للاتوبيس النهرى بمدينة طلخا مرسي فاروق الباز بطلخا وأنيس منصور الصفا، وذلك للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا، وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 16مليون جنيه، وفي فترة زمنية 6 أشهر.

وشار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الاتوبيس النهرى بالدقهلية يعد نقلة حضارية ونوعية بالمنصورة، وهى المحافظة الثانية بعد القاهرة التى تم تشغيل الاتوبيس النهرى بها.

وقال المحافظ إن هناك أربعة مراسى للاتوبيس حاليا على شاطى نيل المنصورة من مبنى المحافظة حتى جامعه المنصورة، وأضاف ان تنفيذ المشروع وتشغيلة استهدف المساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينه المنصورة والتيسير على طلاب الجامعة.

وأشار ان المراسى الجديدة، تم تسميتها باسماء اعلام الدقهلية الاولي باسم " مرسى- أنيس منصور " ويقع نهاية نادى القوات المسلحة، والاخر باسم " مرسي -فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا

وأشاد المحافظ بالمستوي المتميز والشكل الحضاري لتفيذ المراسي المشار اليها، واضاف المحافظ ان تنفيذهما استهدف عمل محور مرورى جديد بين المنصورة وطلخا لخدمة ابناء الدقهلية وتيسيرا علي المواطنين.

ومن الجدير بالذكر ان محافظ الدقهلية وجه بان يكون لطلاب الجامعة والعاملين بالدولة تخفيضات فى سعر تذاكر الاتوبيس النهرى تيسيرا عليهم وتخفيفا للعبئ عنهم.

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