أحمد موسى يهنئ وحيد حامد على تكريمه بمهرجان القاهرة: "نجيب محفوظ السينما" (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بتكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مبروك على التكريم المستحق، مبروك لكاتبنا العملاق، نجيب محفوظ السينما المصرية».

وأضاف «فخور بتكريمه، قلمه سجل تاريخ مهم في السينما المصرية، وحيد حامد علم أجيال كثيرة، نتمنى المزيد من الكاتب الوطني الذي ينحاز إلى الوطن والشعب المصري».

وأكمل «بصمتك موجودة في كل مكان، نتمنى لك الصحة والتألق، وفي انتظار الجزء الجديد من مسلسل الجماعة».

ووجه حامد الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 42، عقب تكريمه.

وقال «عاوز أقول الحمد لله مرارًا وتكرارًا، بشكر حضراتكم جدًا عشان أتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني».

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