نيللي كريم ومنه شلبي في لقاء مع بوسي شلبي على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي

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انطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمتان نيللي كريم، ومنه شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرا في الصورة أثناء اجراء لقاء معهن مع بوسي شلبي، يذاع قريبًا على قناة المحور الفضائية، والتي نالت إعجاب الجمهور المتابع لها.



شهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.



