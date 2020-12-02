منى زكي توضح حقيقة موقفها من دخول ابنتها مجال التمثيل

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أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 42.



وتحدثت منى خلال لقاء لها عبر فضائية DMC، على هامش المهرجان، وقالت: في طفولتي كانت جملة أنا هحلم، التي وردت على لسان الزعيم عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار والذي هو من تأليف وحيد حامد، مصدر دفع معنوي لي، وأعتقد إن هذه الجملة استمددت منها حماستي خلال مشواري.



وأما عن موقفها من دخول ابنتها لي لي للمجال الفني أوضحت: لي لي تعمل اللي هي عوزاه وهي لديها موهبة الرسم، وأعتقد أن هذا هو المجال الذي اختارته لنفسها، وحتى لو كان المجال صعبة، لكنه في النهاية اختيارها