بوسي شلبي ونيللي كريم تتألقان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دوته الـ42، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمة نيللي كريم، وهن تتألقان بإطلالتهن على الريد كاربت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

بوسي شلبي ونيللي كريم تتألقان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
بوسي شلبي ونيللي كريم تتألقان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
بوسي شلبي ونيللي كريم تتألقان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي
بوسي شلبي ونيللي كريم تتألقان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

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