عاجل - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نجم الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع محمد حسن لاعب نادي الزمالك، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت إن محمد حسن لاعب الزمالك وقع على عقود الانتقال للفريق لمدة خمسة مواسم، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا على تحقيق أهداف وطموحات النادي في مشاركته الأولى بالدوري الممتاز.

وتبذل إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مجهودات كبيرة لإنهاء كافة الصفقات التي طلبها هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والتي اختارها بعناية فائقة على أسس علمية وفنية مدروسة.

أخبار تهمك

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ 41 دقيقة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باتشيكو»

منذ 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ نصف ساعة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

10:06 م

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

09:25 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم