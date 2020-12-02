هاشتاج الجزيرة ماتت يتصدر تويتر خلال 25 دقيقة (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هاشتاج #الجزيرة_ماتت، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد 25 دقيقة من إطلاقه. 

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الجزيرة تستهدف إحداث فوضى في الدول العربية، وتتآمر على مصر».

وأشار إلى أن توكل كرمان ساهمت في إطلاق تطبيق يروج لقناة الجزيرة الإرهابية عبر فيس بوك قائلا: «تم خداع آلاف المواطنين عبر هذا التطبيق الخبيث».

وأكمل «الجزيرة ماتت وتحاول إحياء نفسها بهذه الدعايا، محدش بيشوفها دلوقتي انتهت من العالم العربي».

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