أحمد موسى: صفوان ثابت كان يدعم اعتصام رابعة بمواد غذائية (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قوات الأمن ألقت القبض على صفوان ثابت، مالك إحدى شركات المواد الغذائية.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بكتب عن صفوان ثابت منذ عام 2007، وشركته لن تتأثر بالقبض عليه»، مردفا «أسهم الشركة متواجدة بالبورصة ولن تتأثر».

وأوضح أن صفوان ثابت كان يمول تنظيم الجماعة الإرهابية، ودعم اعتصام رابعة المسلح بأسطول سيارات مواد غذائية»، مشيرا إلى أن جد وخال ثابت كانا ضمن قيادات الجماعة الإرهابية.

وأردف «مصر أهم من أي شخص، ومفيش على راسنا بطحة».

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