بالرغم من دعوتها نجلاء بدر تعتذر عن عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 42

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كشفت الفنانة نجلاء بدر عن السبب وراء عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، وقامت بتوجيه رسالة شكر لإدارة المهرجان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نجلاء بدر صورة مجمعة لها احتوت الصورة على عدة صور لها خلال تواجدها في الدورات السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت عليها قائلة :" كامل الأحترام و التقدير و الشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و وزارة الثقافة لدعوتكم لحضور حفل إفتتاح المهرجان، وأعتذر عن عدم مقدرتي الحضور لإنشغالي في التصوير، أتمنى لكم كل التوفيق و النجاح الدائم، محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة الدولي".





وفي سياق آخر، شاركت نجلاء بدر مؤخرًا في حكاية" لازم أعيش" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل" الإ أنا " والحكاية من تأليف نجلاء الحديني، بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، باسم مغنية ومجموعة أخرى من النجوم، وهي من إخراج مريم أحمدي.