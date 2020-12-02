إلهام شاهين في لقاء مع إنجي علي: آخر مشاركة في مهرجان القاهرة منذ 3 سنوات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو مع النجمة إلهام شاهين، في حوار قصير على الريد كاربت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكشفت إلهام شاهين، عن آخر مشاركة لها بفيلم "يوم للستات" في المهرجان منذ 3 سنوات، وتشارك هذا العام بفيلم "حظر تجول" في المسابقة الرسمية.

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