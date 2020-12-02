شاهد.. تأثر الفنانة منى زكي أثناء تسلمها جائزة "قاتن حمامة" للتميز

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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ظهرت الفنانة منى زكي، متأثرة أثناء تلقيها جائزة "فاتن حمامة" للتميز خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت منى في كلمتها خلال تسليم الجائزة اليوم الأربعاء "أنا بتشرف بمنحي جائزة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وتشرفت بسماع صوتها مرة واحدة، ايه الصوت الراقي ده".

وأضافت "أنا كمان متشرفة بتكريمي في هذه الدورة اللي فيها تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، أنا الحقيقي ممتنة أني ممثل وبحس الناس، ومبسوطة إني موجودة في هذه الشغلانة اللي خلتني أعيش حياة ناس كثير".

وكانت انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن المقرر أن يقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الفنان أشرف عبد الباقي، إذ يقوم بتقديم محاكاة لواقع كورونا وما فرضه على العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسري نصر الله «مئوية فيلليني»، وتشارك المذيعة مها الصغير في تقديم فقرات الحفل.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهى: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.

واختار المهرجان، الفيلم البريطاني الفرنسي «The Father» للمخرج فلوريان زيلر، لافتتاح الدورة 42، فى عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، والذي يشارك في بطولته آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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