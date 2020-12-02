شاهد.. أول فيديو للاستعدادات الأخيرة للموكب المهيب لنقل مومياوات الملوك (فيديو)



وتابع تعليقًا على البروفات الخاصة بنقل الموكب: "الله عليك يا بلد، العالم أجمع سينقل هذا الموكب على الهواء مباشرة".



عقب الإعلامي احمد موسى، على الاستعدادات الأخيرة للموكب المهيب لنقل مومياوات الملوك إلى متحف الحضارة، قائلًا: "حدث عالمي فريد، الدنيا كلها تنتظره، العالم ينتظر موكب لـ 22 مومياوات من ملوك مصر "وعرض "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أول فيديو لتجهيز لموكب نقل المومياوات، قائلًا: "هذا اول فيديو للبروفات شبه النهائية للموكب الذي يشمل 22 عربة بطراز مصري قديم، ده هيكون إبهار للعالم".