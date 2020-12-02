شاهد.. أول فيديو للاستعدادات الأخيرة للموكب المهيب لنقل مومياوات الملوك (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب الإعلامي احمد موسى، على الاستعدادات الأخيرة للموكب المهيب لنقل مومياوات الملوك إلى متحف الحضارة، قائلًا: "حدث عالمي فريد، الدنيا كلها تنتظره، العالم ينتظر موكب لـ 22 مومياوات من ملوك مصر "

وعرض "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أول فيديو لتجهيز لموكب نقل المومياوات، قائلًا: "هذا اول فيديو للبروفات شبه النهائية للموكب الذي يشمل 22 عربة بطراز مصري قديم، ده هيكون إبهار للعالم".
 
وتابع تعليقًا على البروفات الخاصة بنقل الموكب: "الله عليك يا بلد، العالم أجمع سينقل هذا الموكب على الهواء مباشرة".

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