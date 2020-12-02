تعليم جدة يتوج المدارس الفائزة في مسابقة "مستقبل وطن "

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:02 م
تعليم جدة
تعليم جدة
الفجر السعودي
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كرّم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، المدارس الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مسابقة الطفولة المبكرة (مستقبل وطن) للعام الدراسي 1440- 1441هـ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي, ومديرة إدارة رياض الأطفال وقائدات المدارس الفائزة بالمسابقة, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم.

 

وأشاد المسعودي بالمسابقات الوطنية المتميزة التي تحمل مضامين سامية أبرزها ترسيخ الانتماء للوطن والولاء للقيادة من خلال منافسة شريفة وممتعة بين المدارس وخاصة الطفولة المبكرة التي منها انطلاقة احتضان مستقبل الوطن، مقدما الشكر لإدارة رياض الأطفال على تنظيم مثل هذه المنافسات الرائدة.

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