بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت مصادر داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حقيقة حصول الفريق على توقيع واحد من الصفقات التي يرغب نادي الزمالك في الحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وعلم الفجر الرياضي أنه لا صحة تماماً لما يتردد حول التعاقد مع أمير عادل خاصةً بعد أن ظهرت صورة للاعب تجمعه بممدوح عيد المدير التنفيذي لفريق نادي بيراميدز الأمر الذي فسره البعد بإتمام التعاقد مع اللاعب.


وقال المصدر أن اللاعب تربطه علاقة صداقة قوية مع ممدوح عيد والصورة التي إنتشرت لهما منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات ولم تُخطط الإدارة للحصول على خدمات أمير عادل خلال الموسم الجديد.


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بيراميدز الزمالك الدوري المصري أمير عادل

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