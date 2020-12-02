كلمات وحيد حامد تفجر دموع النجمات في افتتاح القاهرة السينمائي الدولي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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قام المخرج شريف عرفة، بتسليم جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، للسيناريست وحيد حامد، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلًا تلفزيونيًا وإذاعيًا.

وبعد إلقاء كلمته على الحضور، ذرفت عيون عدد كبير من النجمات بالدموع، وأبرزهن لبلبة وإلهام شاهين ويسرا وأمينة خليل وعلا رشدي، تأثرا بكلماته.

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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