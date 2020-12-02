مدرب فيورنتينا يخضع للحجر الصحي بعد إصابته بكورونا

دخل شيزاري برانديلي، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، العزل الصحي بعدما جاءت نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها إيجابية،وذلك في الوقت الذي عاد فيه زميله ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إلى معسكر فريقه التدريبي بعد تعافيه من العدوى.

ولم يذكر فيرونتينا، نادي مدينة فلورنسا، تفاصيل عن حالة برانديلي، لكنه قال إن الفريق سيواصل نشاطه في العزل بحسب ما ينص عليه البروتوكول الطبي.

وكان برانديلي / 63 عاما/ تولى تدريب فيورنتينا أوائل شهر نوفمبر الماضي، وافتتح ولايته الثانية في تدريب الفريق بهزيمتين، ولكنه تأهل الفريق تحت قيادته إلى دور الستة عشر لكأس إيطاليا. وحل برانديلي محل جوسيبي لاشيني الذي قاد الفريق في سبع مباريات في الموسم الحالي.

وسبق لبرانديلي تدريب فريق جنوه، حيث تم إسناد المهمة إليه ليحل محل إيفان جوريتش في ديسمبر من عام 2018، وقد ظل في منصبه حتى نهاية موسم 2018/2019. وكان ميلان أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن فحوص كورونا التي خضع لها المدير الفني ستيفانو بيولي والمدرب المساعد جياكومو موريلي جاءت سلبية، وعاد الاثنان إلى تدريبات الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.