الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باتشيكو»

يدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عقب الخروج أمس من كأس مصر.





إقالة جايمي باتشيكو





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد ودع بطولة كأس مصر بالخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-1)، بعد 4 أيام فقط من خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه يفكر مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس في الإطاحة بالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو في الفترة المقبلة، بعد الخروج من بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.





وتعقد لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس اجتماعا خلال الساعات القادمة لحسم ملف المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بشكل نهائي.



