بعد خلافهما.. أحمد السقا يقبل تامر حسني في مهرجان القاهرة السينمائي

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حرص النجم احمد السقا، علي تقبيل النجم تامر حسني ويعتبر صفحة جديدة في علاقتهم سويا بعد الخلافات التي دارت بينهم الفترة الأخيرة وعاتبه السقا علي الهوا وانهوا هذا الخلاف رسميا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.



الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".



وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.