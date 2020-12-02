الدفع بمعدات شركة "نهضة مصر" للمساعدة في إنتشال ضحايا محرم بك بالإسكندرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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دفعت شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، قبل قليل، بعدد من سياراتها للمساعدة في رفع الأنقاض بموقع العقار المنهار بمنطقة محرم بك، حتى يثنى لرجال الحماية المدنية إستخراج الضحايا بأسفل الأنقاض.

وأوضحت الشركة، أنه فور وقوع العقار، كلف المهندس احمد عبدالقادر العضو المنتدب لشركة نهضة مصروالمهندس وائل سليم مدير عام فرع، رئيس قطاع النظافة الحضاريه والخدمات المميزة بإتخاذ ما يلزم للمعاونه وقامت الشركة، بالدفع بعدد 2 سياره قلاب مرسيدس 2 سيارة، كشف 2 كباش لودر، وعدد من العمال وطاقم إشرافي كامل للوقوف بجانب اجهزة الدولة ومحافظة الاسكندرية لنقل الردم الناتج عن انهيار العقار والمساهمة فى انقاذ مايمكن انقاذه.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لبموقع العقار المنهار، وأوضح أن العقار قديم مأهول بالسكان ومكون من طابق أرضي وثلاث طوابق وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافط، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس الحي.

وكلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.

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