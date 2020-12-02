عبد الدايم أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "السيسي ملهمنا في مجابهة التحديات" (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الثقافة والفنون في مصر، مؤكدة على قدرة الدولة المصرية على تنظيم المهرجانات والأحداث العالمية في ظل تحدي فيروس كورونا.

وقالت "إيناس" في كلمتها أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي السينمائي: "خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي راعي الثقافة والفنون وملهمنا في مجابهة التحديات والصعوبات التي تواجهنا في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف "كما نوجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل الدعم لاستكمال مسيرة التنوير والثقافة التي باتت جزءً من تكوين الشخصية المصرية".

وكانت انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن المقرر أن يقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الفنان أشرف عبد الباقي، إذ يقوم بتقديم محاكاة لواقع كورونا وما فرضه على العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسري نصر الله «مئوية فيلليني»، وتشارك المذيعة مها الصغير في تقديم فقرات الحفل.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهى: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.

واختار المهرجان، الفيلم البريطاني الفرنسي «The Father» للمخرج فلوريان زيلر، لافتتاح الدورة 42، فى عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، والذي يشارك في بطولته آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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