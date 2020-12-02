دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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خطفت وجه القمر دينا فؤاد، الأنظار بإطلالة رائعة وراقية وأنيقة، خلال تواجدها على "الريد كاربت" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، حيث جاءت إطلالتها أكثر من رائعة بشهادة الجمهور الذي أثنى على إطلالتها الراقية، والتي تمثلت في فستان أسود رقيق وجذاب.

وتعيش دينا فؤاد هذه الأيام حالة من النشاط الفنى، حيث تقرأ حاليًا عدد من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصًا فى شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل "الدالي" والذي تزامن عرضه في شهر رمضان المبارك.

وتصور حاليًا مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفي، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وتحديدًا في الموسم الشتوي، وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تمامًا، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها في العمل الدرامي الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوًصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

ومسلسل "جمال الحريم" يشارك في بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة راقية بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

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