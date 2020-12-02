نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أقيمت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته الـ 42، وظهرت مجموعة من الفنانات خلال الحفل بفساتين مميزة خطفت بهم أنظار الجمهور، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أفضل الإطلالات الرائعة التي نالت استحسان الجمهور.

تألقت الفنانة منى زكي بفستان كب طويل باللون النبيتي، مصنوع من قماش القطيف، اتسم الفستان بوجود كتف واحد، وفتحة ساق كبيرة من الأمام، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وخطفت الفنانة ليلى علوي أنظار مُحبيها بفستان طويل باللون الأسود، اتسم بوجود أكمام طويلة، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

كما تألقت الفنانة داليا البحيري بفستان باللون الزيتي مفتوح من الصدر، واتسم بوجود كم طويل، وكط من الناحية الأخرى، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، واعتمدت على المكياج الهادئ، فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

بينما ارتدت الفنانة منة شلبي فستان كب طويل باللون الإسود، مصنوع من قماش القطيفة، اتسم بوجود فتحة ساق كبيرة من الأمام وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.


وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان كب طويل باللون الأسود، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت معه جوانتي من نفس اللون،ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وتألقت هنا الزاهد بفستان طويل مزرق مفتوح من منطقة البطن و الساق، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

كما خطفت أمينة خليل الأنظار بفستان كط طويل باللون الأحمر، وبدت بتسريحة شعر جديدة، وارتدت مجوهرات رقيقة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

كما ارتدت الفنانة نسرين طافش فستان طويل باللون الأسود مفتوح من الصدر ومزين بالخطوط الذهبية والفضية، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

بينما بدت الفنانة ميس حمدان بفستان كب طويل باللون الموف الغامق،وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.


بينما ارتدت لبلبة فستان ذهبي طويل، اتسم بوجود أكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42
نجمات الفن يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42

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