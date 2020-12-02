شاهد.. أول ظهور لبسنت نور الدين في مهرجان القاهرة السينمائي

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حضرت لأول المرشدة بسنت نور الدين؛ طليقة الداعية معز مسعود حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 ، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية الأن.





وظهرت بسنت نور الدين، بأطلالة هادئة، فقد اراتدات فستان الدهبي، مع لفة طرحة كلاسيك، دون وضع مكياج.



وكان أعلن منذ ساعات الداعية معز مسعود، عن ارتباطه رسمي ب الفنانة حلا شيحه مرحبا، بعدما كانوا حديث السوشيال ميديا، الفترة الماضية.